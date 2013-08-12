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تنسيق الجامعات يستأنف اليوم استقبال طلاب المرحلة الثالثة إلكترونيا

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تنسيق الجامعات يستأنف اليوم استقبال طلاب المرحلة الثالثة إلكترونيا تنسيق الجامعات يستأنف اليوم استقبال طلاب المرحلة الثالثة إلكترونيا

يبدأ الموقع الإلكتروني الخاصة بخدمة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الخاصة اليوم الإثنين 12 غسطس تسجيل  طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة لرغباتهم ، وذلك بعد توقف الموقع عن التسجيل خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكان العمل بشان المرحلة الثالثة قد بدأ يوم الثلاثاء الماضى للطلاب الحاصلين على حد أدنى على 205 درجات بنسبة 50 %، وأقل من 327 (علمي) عددهم 23408 طالب وطالبة، والحاصلين على حد أدنى 205 درجات أدبي بنسبة 50 % لأقل من 287 “أدبي”، وعددهم 68981 طالبًا وطالبة.وينتهي من استقبال تسجيل الطلاب لرغباتهم يوم الخميس المقبل.

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