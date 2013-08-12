ائتلاف شعبى يرصد تأسيس حسينيات شيعية بقرى أشراف قنا

أكد زيدان حسين المتحدث باسم ائتلاف معدومى الدخل بصعيد مصر فى تصريح لـ"اليوم السابع" مساء يوم الأحد، أن ائتلاف معدومى الدخل والعاطلين بصعيد مصر رصده لبؤر شيعية وحسينيات، تم إقامتها للشيعة داخل محافظة قنا بعدد من قرى قنا منها قرية تابعة لمجلس قرى الأشراف بدائرة مركز قنا لنشر التشيع، وحذر الائتلاف من الدور الذى تلعبه المخابرات الإيرانية داخل صعيد مصر.

ودعا زيدان مختلف التيارات الإسلامية وأهالى محافظات الصعيد بالتصدى وبكل قوة للمد الشيعى المذهبى داخل مصر، وخاصة فى المحافظات البعيدة والمهمشة كصعيد مصر، الذى يهدف إلى أحداث فتن مذهبية كبرى داخل مصر من خلال استغلال المخابرات الإيرانية للطرق الصوفية والقبائل ذات الجذور الإيرانية، التى هاجرت إلى مصر، خاصة الصعيد بعد الثورة الإسلامية فى إيران عام 1979 وحذر من ثورة كبرى لآل البيت السنة الحقيقيين ضد الوجود الشيعى داخل صعيد مصر.