فعاليات مهرجان المخواة تعزز قيم التسامح وبر الوالدين

تفاعل كبير مع «أعطونا العيدية» والألعاب النارية

ناصر بن محمد العمري (المخواة)

تواصل مهرجان عيد الفطر بالمخواة بمقر الساحة الشعبية، وتضمن عدة فعاليات، منها وصلات إنشادية وتمثيلية ومشاهد قصيرة ومسابقات منوعة واستعراضات مبهرة.وتفاعل المواطنون مع عروض النار، الرجل الخارق، استعراضات الماجيك شو، الخدع البصرية، سحب السيارة بالأسنان، ثني الأسياخ الحديدية والساطور واستعراضات فرقة روافد الفنية بقيادة المتألق أحمد الصياد.وقدمت فرقة الإنشاد وصلتين إنشاديتين الأولى عن فرحة العيد والثانية عن فضل العبادة وأهمية الصلاة، كما قدمت الفرقة عرضا مسرحيا خفيفا عن العيد بعنوان «أعطونا عيدية» قدمتها شخصيات كرتونية تحظى بإعجاب الأطفال وهي توم وجيري ودانه وبباي، وأخرجها أحمد الصياد فيما شارك الطفل فيصل الصياد في العرض كمسؤول صوتيات، تحدثت المسرحية عن مظاهر العيد بين الحاضر والماضي بأسلوب معبر وهادف، وحظيت بمتابعة وإعجاب الأطفال.وقدم المهرج شوشو وتوتي استعراضات متعددة جمعت بين الترفيه والموقف الفكاهي المدهش واعتمدت التكثيف في إيصال رسائل توعوية متعددة عن بر الوالدين وقيم التسامح، كما تخلل اللقاء لفتة مميزة تمثلت في تكريم الموظف عبدالله سعيد العمري ورجل الأمن أحمد حسن الغامدي، لجهودهما في تهيئة المكان والحفاظ على موجوداته بعد الأمطار والعواصف الشديدة.من جانبها قدمت فرقة الفنون الشعبية لون العرضة على إيقاعات الزير وشارك الشاعران أحمد بن خيران العمري ومحمد أحمد سعيد في اللوحات برسائل تهنئة للوطن والملك والقادة وأبناء الوطن بمناسبة العيد، وأشار محمد الغامدي أحد المشرفين على البرنامج إلى أنه تم توزيع أكثر من 220 هدية منوعة على الأطفال والشباب والكبار والسيدات، مضيفا أنه تم السحب على 3 أجهزة من نوع آيفون حصلت عليها سيدتان وشاب تم اختياره عن طريق التقاط الصورة عبر كاميرا الكرين التي تواجدت في ساحة المهرجان.