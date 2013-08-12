المواطنون: احتفالات عيد جازان مكررة

محمد الكادومي (جازان)

أبدى عدد من أهالي منطقة جازان عدم رضاهم عن برامج احتفالات ومهرجانات العيد في عدد من محافظات المنطقة، مشيرين إلى أنه يغلب عليها تكرار البرامج والفقرات المعروفة.وبينوا أن تلك المهرجانات تخلو من برامج الأطفال والنساء وتقتصر فقط على القصائد الشعرية وبعض الرقصات الشعبية حتى جعلت الأهالي يحجمون عنها خاصة وأنه لا جديد فيها.رصدت «عكاظ» احتفالات محافظات صبيا وأبو عريش وأحد المسارحة وصامطة بالعيد، وغلب عليها الحضور القليل من قبل الأهالي، وقال كل من يحيى عبدالله ونايف حكمي وسلطان محائلي «قدمنا للمشاركة والاستمتاع ببرامج الاحتفال بالعيد، لكننا صدمنا بفقراتها المتكررة بدون أي جديد فيها، ما جعل الكثيرين يغادرون مقار المهرجانات، مطالبين بضرورة العمل على تطويرها لتستفيد منها كافة شرائح المجتممع، على أن تتضمن أفكارا وبرامج جديدة تشعر المواطن ببهجة العيد والاستفادة منها».من جانبه، علق أحد مسؤولي اللجنة المنظمة لاحتفال العيد في أبو عريش (رفض ذكر اسمه) بقوله «لا يوجد شيء جديد تقدمه اللجنة أفضل مما قدمته من البرامج والفقرات التي عرضت في حفل المحافظة».