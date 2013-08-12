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ليبيا: ضبط عشرات العمال المصريين يحملون تأشيرات مزورة

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ليبيا: ضبط عشرات العمال المصريين يحملون تأشيرات مزورة ليبيا: ضبط عشرات العمال المصريين يحملون تأشيرات مزورة
قالت السلطات الليبية الليبية، الأحد، إنها تمكنت عن طريق الكتيبة الأولى مشاة والمكلفة بحماية وتأمين المنفذ البري «مساعد»، الرابط بينها وبين ، من ضبط عشرات العمال المصريين يحملون تأشيرات مزورة. وقال قائد الكتيبة، العقيد المهدي المبروك، في تصريحات صحفية، إن «عناصر من الكتيبة ضبطت أعدادًا كبيرة من العمالة الوافدة من مصر وهم يحملون تأشيرات ثبت أنها مزورة من خلال المراجعات مع منظمومة الجوازات الليبية المركزية، والتي أكدت أن ملصقات بيانات التأشيرات غير مطابقة للأسماء وأرقام الجوازات المطبوعة عليها». وأشار إلى أن «عملية الإيقاف وعودة هذه الأعداد تمت بالتنسيق مع الجانب المصري، وتم السماح للمصريين الذين يحملون تأشيرات خروج وعودة بالدخول إلى الأراضي الليبية».

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