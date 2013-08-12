أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

معتصمو «رابعة» في صلاة الفجر: «اللهمّ رُد الرصاص لصدر مَن يفُض اعتصامنا»

  • مصر
  • 8
Google+ Print
معتصمو «رابعة» في صلاة الفجر: «اللهمّ رُد الرصاص لصدر مَن يفُض اعتصامنا» معتصمو «رابعة» في صلاة الفجر: «اللهمّ رُد الرصاص لصدر مَن يفُض اعتصامنا»
انتشرت اللجان الشعبية على مداخل اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، فجر الإثنين، تحسبًا لمحاولة قوات الأمن حصار الاعتصام. وسادت حالة من الاستنفار والتأهب بين المعتصمين، ودعا الإمام في صلاة، فجر الإثنين، قائلًا: «اللهم رد الرصاص إلى صدر من يفض اعتصامنا». أضاف الإمام في دعائه: «اللهم من هم بالاعتداء علينا فاحبس نفسه وضيق عليه صدره وعسِر عليه أمره، اللهم يارب الأرباب من فكر أن يمد إلينا يده بقول أو عمل أحبس نفسه وأحرق قلبه، واجعله يتمنى الموت فلا يجده». وتابع: «اللهم من حرض علينا فأشعل النار عليه في الدنيا والأخرة، اللهم فك أسر ولي أمرنا وأربط على قلوب إخوانه، وردهم إلينا منصورين». وردد المعتصمون عدة هتافات عقب الصلاة، منها: «بالروح بالدم نفديك يا إسلام»، وحسبنا الله ونعم الوكيل». من ناحية أخرى، انتشرت اللجان الشعبية على مداخل الاعتصام تحسبًا لمحاولة قوات الشرطة فض الاعتصام، صباح الاثنين، حسبما ذكرت مصادر أمنية في وقت سابق.  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية