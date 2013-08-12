معتصمو «رابعة» في صلاة الفجر: «اللهمّ رُد الرصاص لصدر مَن يفُض اعتصامنا»

انتشرت اللجان الشعبية على مداخل اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، فجر الإثنين، تحسبًا لمحاولة قوات الأمن حصار الاعتصام. وسادت حالة من الاستنفار والتأهب بين المعتصمين، ودعا الإمام في صلاة، فجر الإثنين، قائلًا: «اللهم رد الرصاص إلى صدر من يفض اعتصامنا». أضاف الإمام في دعائه: «اللهم من هم بالاعتداء علينا فاحبس نفسه وضيق عليه صدره وعسِر عليه أمره، اللهم يارب الأرباب من فكر أن يمد إلينا يده بقول أو عمل أحبس نفسه وأحرق قلبه، واجعله يتمنى الموت فلا يجده». وتابع: «اللهم من حرض علينا فأشعل النار عليه في الدنيا والأخرة، اللهم فك أسر ولي أمرنا وأربط على قلوب إخوانه، وردهم إلينا منصورين». وردد المعتصمون عدة هتافات عقب الصلاة، منها: «بالروح بالدم نفديك يا إسلام»، وحسبنا الله ونعم الوكيل». من ناحية أخرى، انتشرت اللجان الشعبية على مداخل الاعتصام تحسبًا لمحاولة قوات الشرطة فض الاعتصام، صباح الاثنين، حسبما ذكرت مصادر أمنية في وقت سابق.

شبكةعيونالإخبارية

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