«البكر» و«الظفيري» يمتعان عشاق الشعر بقصائد الغزل

محمد العبدالله (الدمام)،

أمتع الشاعران عبدالله البكر وعايض الظفيري جمهور قاعة المعجل بغرفة الشرقية بالدمام في الأمسية التي أحياها الشاعران في ثالث العيد ضمن فعاليات حفل أهالي الشرقية بحضور الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن عبدالله الوابل وأدارها الإعلامي ماضي السهلي. وواصل الشاعران في تقديم قصائد حازت على إعجاب ورضا الحضور، إذ استرسل الشاعران في تقديم قصائد منوعة، إلا أن طلبات الجمهور كانت تنصب على الشعر الغزلي ما لقي تجاوبا كبيرا من ضيفي الأمسية. وأوضح الشاعر عايض الظفيري أنه سعد كثيرا بمشاركته في الأمسية إلى جانب الشاعر عبدالله البكر، مشيرا إلى أن الأمسية تعد الحضور الأول له في المنطقة الشرقية، مؤكدا في الوقت نفسه استعداده لإجابة الدعوة لأي مشاركة مقبلة للتواجد بين جمهوره على الساحل الشرقي، وامتدح الظفيري فعاليات الاحتفالات مؤكدا أن الوقت لم يسعفه للاطلاع على العديد من الفعاليات والتي بدت متنوعة وشاملة لجميع شرائح المجتمع.من جهته، عبر الشاعر عبدالله البكر عن خالص شكره للمنظمين في حفل أهالي الشرقية، والذين أتاحوا له المشاركة والالتقاء بجمهوره، مبينا أن تواجده إلى جانب الصديق عايض الظفيري في هذا اليوم أسعده كثيرا، كما لفت البكر إلى أن تواجده في غرفة الشرقية يعتبر الثاني له، لافتا إلى أن احتفالات العيد لهذا العام ظهرت بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، مشيدا بالتنوع الكبير في الفعاليات واختيار الأماكن المناسبة لإقامتها.