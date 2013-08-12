الجيش اللبناني ينتشر على طريق مطار بيروت تحسبا لقطعها

كتب : أ ش أ الإثنين 12-08-2013 00:45

بدأ الجيش اللبناني في تنفيذ انتشار على طريق مطار رفيق الحريري بجنوب بيروت لمنع قطعها، بعد أن ترددت أنباء عن احتمالات قطعها بسبب توقيف أحد أقارب المختطفين اللبنانيين في أعزاز السورية بعد رصد إتصالات له مع خاطفي الطياريين التركيين.

وأقام الجيش اللبناني نقاطا مراقبة لضبط الوضع في طريق مطار رفيق الحريري الذي يقع قرب الضاحية الجنوبية لبيروت ذات الأغلبية والتي تعد معقل حزب الله.

وفي سياق متصل، توالت ردود الأفعال الرافضة لتوقيف محمد صالح أحد أقارب مختطفي أعزاز بعد الأنباء عن رصد اتصالات له مع خاطفي الطياريين التركيين وتتزايد الاعتراضات على توقيفه من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وقال الشيخ عباس زغيب، المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بمتابعة قضية الزوار اللبنانيين المخطوفين في أعزاز، إن جهازا أمنيا لبنانيا أوقف ما بين السادسة والسابعة مساء أمس، محمد صالح، وهو قريب لأحد المخطوفين، بينما كان في سيارته في نزهة مع عائلته، مضيفا "إذا كان توقيفه بزعم ضبط اتصالات في قضية خطف التركيين، فعليهم إذا إلقاء القبض على كل الشرفاء إلى لبنان".

ونقل عن أهالي المخطوفين في أعزاز، أنهم يطالبون بإطلاق صالح، نافيا تحديدهم لأي مهلة لذلك، ومؤكدا أن حالة غليان تسود صفوفهم وأنه يعمل على تهدئتهم.غير أن زغيب قال إن أهالي المخطوفين، لن يقوموا بأي تحركات تصعيدية، إفساحا للمجال أمام المعالجات.