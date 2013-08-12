بالصور..مصري يفوز بالمركز الاول في رالي سيارات بالبرازيل

فاز الشاب المصري أيمن درويش البورسعيدي النشأة ببطولة ري ودي جانيرو لسباق رالي السيارات بعد أن حقق المركز الاول متفوقا علي ابطال البرازيل .

و كان أيمن قد فاز بالكرز الثالث في سباق أخر أقيم منذ شهرين و يذكر أن ايمن شاهين من مواليد بورسعيد و سافر مع شقيقه محمد الي البازيل بحثا عن فرصة عمل ، و يعمل شقيقه الاكبر محمد سمسارا لللاعبين في البرازيل .

و قال ايمن عبر الهاتف من خلال شقيقته ماجدة درويش المصورة الصحفية ان هذه البطولة من أهم راليات سباق السيارات في البرازيل و يتمني ايمن أن يحقق ما حققه البرازيلي سينا بطل راليات سباقات العالم .