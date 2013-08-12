مبنى مشترك للدوائر الحكومية في رأس الخيمة

اعتمد المجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة المشروع المقدم من قبل البلدية، بإنشاء مبنى مشترك للدوائر الحكومية في منطقة "كدرا" ليقوم بخدمة معظم مناطق ومواطني المناطق الجنوبية في الإمارة، عبر وجود ثمانية جهات محلية وحكومية فيه، وهذه الدوائر والجهات هي بلدية رأس الخيمة، والمحاكم، وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، ودائرة الأشغال والخدمات العامة، ودائرة الأراضي والأملاك، ومكتب وزارة العمل والعمال، بتكلفة 5 ملايين درهم.

وقال مبارك الشامسي رئيس بلدية رأس الخيمة: إن المشروع سيعمل على خدمة وراحة اهالي المناطق الجنوبية، حيث سيسهل تقديم الخدمات لهم في مناطقهم بدل قدومهم إلى المقار الرسمية لهذه الجهات داخل مدينة رأس الخيمة التي تبعد عن مناطقهم.

وذلك في إطار تحقيق التوجيهات الدائمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وولي عهده سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، بخلق المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تسهيل خدمة العملاء وتقديم خدمات نوعية للمواطنين في كل مناطق رأس الخيمة.

وأشار المهندس محمد صقر الأصم مدير عام بلدية رأس الخيمة أن المشروع الذي عرض على المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، قد تمت بالفعل الموافقة عليه واعتماد تكلفته التقديرية التي حددت بخمسة ملايين درهم، ومن المتوقع ان يتم البدأ في العمل به بعد أقل من شهر تقريبا بتاريخ 1 نوفبر للعام 2013م، ومن المتوقع ان ينتهي العمل فيه بعد عام ونصف تقريبا وتحديدا بتاريخ 1 يوليو من العام 2015م.

وذكرت المهندسة عائشة خميس درويش مديرة إدارة الهندسة والمباني في بلدية رأس الخيمة، أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 1834 متراً مربعاً، ويتكون المشروع من مبنى واحد مع مجموعة من المرافق ومواقف سيارات يتسع إلى العديد من سيارات المراجعين والموظفين، إضافة إلى مساحات خضراء وعدد من المرافق الخدمية.