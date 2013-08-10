19 ألف معتمر غادروا مطار الملك عبد العزيز على متن 102 رحلة

عبد العزيز غزاوي (جدة)

بدأت قوافل المعتمرين بمغادرة المملكة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، حيث اتخذت كافة القطاعات استعداداتها لخدمة المسافرين بعد أن من الله عليهم بأداء العمرة والإقامة بجوار بيت الله الحرام طيلة شهر رمضانوبين لـ«عكاظ» أمس مدير إدارة الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي خالد الحربي، أن عدد المغادرين من مجمع صالات الحج من المعتمرين بلغ 19 ألف معتمر، يوم أمس الأول على متن 102 رحلة يوميا.وأوضح الحربي أن عدد الرحلات التي وصلت عبر المطار من بداية موسم العمرة بلغ 12375 رحلة عمرة، على متنها 2,2 مليون معتمر، ولفت الحربي إلى أن هيئة الطيران المدني وضعت مركزا للتفتيش على التذاكر في البوابة رقم 14 للتأكد من مواعيد مغادرة المعتمرين للسماح لهم بالدخول إلى الصالات في حالة وجود حجوزات مؤكدة؛ كي لا يحدث تكدس إذ أن هناك قسما مخصصا لشحن الأمتعة، بإشراف محمد عسيري لتسهيل عملية الشحن والوزن، وأشاد مدير الحج والعمرة بالتزام شركات الطيران العاملة في مجال نقل المعتمرين بالمواعيد، التي كان لها الأثر في عدم تكدس المعتمرين، وكذا التنسيق ما بين وزارة الحج وهيئة الطيران.وعلمت «عكاظ» أنه يتم حاليا الاستعداد من قبل هيئة الطيران المدني لاستقبال رحلات الحجاج، والتي ستبدأ اعتبار من شهر ذي القعدة المقبل لموسم الحج 1434، وبينت الهيئة أنه سيتم تطبيق عقوبات على الشركات المخالفة استنادا لنظام الطيران المدني، بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال عن كل رحلة وصول و5 آلاف ريال عن كل رحلة مغادرة مخالفة للأنظمة التعليمات، وتتضاعف العقوبة في حالة تأخر رحلة العودة أكثر من 24 ساعة، وأن أية ناقلة جوية تحمل حجاجا تصل المملكة دون أن تكون ضمن برامج رحلات الحجاج المعتمدة تجازى بغرامة مقدارها 20 ألف ريال عن كل رحلة وأية ناقلة جوية تحمل حجاجا وتصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة تجازى شركة الطيران التابعة لها بغرامة 100 ألف ريال عن كل حاج من الحجاج، الذين نقلتهم وإذا كان عدد الحجاج يقل عن 100 حاج فيتعين في هذه الحالة ألا تقل الغرامة المالية لكل وسيلة نقل جوية عن 100 ألف ريال.