قلة العرض ترفع أسعار استراحات الأرطاوية ودعوات لحسم استغلال العيد

وليد الرخيمي (الأرطاوية)
وصلت نسبة ارتفاع أسعار الاستراحات في الأرطاوية مع اول ايام العيد الى 100 في المئة مقارنة بالأيام العادية؛ وعزا مراقبون ذلك نتيجة ارتفاع الطلب وقلة المعروض، اذ يحرص الأهالي في هذه الأيام على كسر الروتين المنزلي، لتكون الاستراحات المكان المفضل لهم وللقادمين إلى الأرطاوية. وقال عمر عبدالقادر مسؤول تأجير في عدد من الاستراحات بالأرطاوية إن العيد رفع الإقبال على استئجار الاستراحات، خصوصا من جانب العوائل، مضيفا أن جميع الاستراحات التي يديرها تم حجزها بعربون مقدم منذ وقت مبكر. وقال انه من الصعوبة إيجاد استراحة شاغرة في مثل هذه الأيام. إلى ذلك، اشتكى المواطن فواز عقاب الهدباتي من الأسعار المرتفعة التي وصلت إلى 1500 ريال لليوم الواحد، متهما أصحاب الاستراحات باستغلال الناس يوم العيد، موضحا أن بعض الاستراحات تفتقد لبعض الخدمات المهمة كنقص وسائل السلامة ونقص المجالس وغيرها، مطالبا بتدخل الجهات المسؤولة لمراقبة الأسعار التي استنزفت جيوب المواطنين وأثقلت كاهلهم.