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5 آلاف بالون تحلق في سماء الدلم

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5 آلاف بالون تحلق في سماء الدلم 5 آلاف بالون تحلق في سماء الدلم

 رشيد السويلم (الدلم)

احتضن المنتزه العائلي في الدلم احتفالات الاهالي بالعيد بحضور رئيس المركز عيد بن يوسف القبلان، بحضور ناصر بن إبراهيم الداوود مدير إدارة شؤون البلديات بوكالة الأمانة والمهندس أحمد بن محمد البكيري رئيس بلدية الدلم ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الدوائر الحكومية، اشتملت الاحتفالات على عدة فعاليات منها اركان لتوزيع العيدية على الاطفال، وتم توزيع 5000 بالون تحمل شعار البلدية، ومن الفعاليات ايضا القرية الترفيهية للأطفال والاستمتاع باقسامها دون مقابل، واطلع الزوار على العيادة الطبية المجانية التي تقدم للزوار خدمة قياس السكر والضغط ويتم فيها توزيع النشرات والمطويات التوعوية بالتعاون مع مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم.حفل الاهالي بدأ بالسلام الوطني ثم كلمات احتفالية واستمتع الحضور بمشاهدة العرضة ، ثم انطلقت عروض الألعاب النارية.

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