كهرباء بيشة تغيب فرحة العيد عن حي الخليج

محمد العمودي (بيشة)

أدى انقطاع الكهرباء عن حي الخليج في بيشة لغياب مباهج فرحة العيد فيه والفرار منه إلى الشقق المفروشة أو منازل الأقارب، وعاش الأهالي منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الثامنة البارحة الأولى معاناة كبيرة بسبب الحر الشديد.وأكد الأهالي لـ«عكاظ» أن انقطاع التيار الكهربائي أفسد عليهم معايدة أقربائهم، وقالوا «كنا نتمنى من فرقة الطوارئ التجاوب معنا وإصلاح العطل بصورة سريعة، ولكن للأسف تم تجاهل اتصالاتنا ولم نجد أي تجاوب من كهرباء بيشة تجاه ما نعانيه من انقطاعات متكررة للكهرباء منذ ما يقارب خمسة أشهر مضت أضرت كثيرا بالأجهزة الكهربائية وأفسدت علينا الأطعمة الغذائية التي تحتاج لتبريد، إضافة للحالة النفسية التي نعانيها جراء هذه الانقطاعات المتكررة».عدسة «عكاظ» زارت الحي ورصدت تهالك أعمدة الكهرباء وتلف أسلاك الضغط العالي الأمر الذي يستوجب تدخل كهرباء بيشة لاستبدالها وإصلاحها قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه.أهالي حي الخليج يناشدون المسؤولين في شركة الكهرباء بمنطقة عسير سرعة التدخل وإيجاد حلول جذرية لانقطاعات الكهرباء بدلا من الحلول الوقتية غير المجدية التي تقدمها كهرباء بيشة.من جهته أوضح مصدر في كهرباء بيشة أن سبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء هو زيادة الأحمال على التيار الكهربائي.