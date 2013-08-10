مقيمون يسترجعون فلكلورات أوطانهم بفعاليات العيد

عبدالعزيز الربيعي(الطائف)

دأبت الجاليات على المشاركة في احتفالات أهالي الطائف بفرحة العيد، من خلال عروضها الشعبية والتراثية بالإضافة إلى الرقصات التي تشتهر بها بلدانهم مما يوفر عامل جذب لأبناء تلك الجاليات من المقيمين إلى الفعاليات المقامة.يأتي ذلك بعد أن خصصت أمانة الطائف ثلاثة مواقع في أنحاء المحافظة للاحتفال بالعيد، لمدة ثلاثة ايام بدءا من اليوم الاول.وبين المقيم اليمني سالم باسعيد أنه يحرص على حضور فعاليات العيد في الطائف، نظرا لما يحتوية من فعاليات متنوعة، تعرض فيها مشاركات ابناء الجاليات العربية والإسلامية مثل المصرية والباكستانية واليمنية والسودانية، وغيرها من الجنسيات المقيمة في مدينة الورد، لافتا إلى أنه يستمتع بدان الخضرمي والبرع الصنعاني الذي يعرض في تلك الفعاليات.في حين، وصف المقيم عثمان أحمد فعاليات العيد في الطائف بالمثيرة والشيقة لتنوعها، وأحتوائها كثيرا من العروض التي تتناول فلكور العديد من الدول العربية والإسلامية، مقدما شكره الجزيل لأمانة الطائف التي التي تراعي وجود أبناء الجالية في مدينة الورد.وذكر الباكستاني إقبال أحمد أنه دائما ما يشارك مع ابناء جاليته في فعاليات العيد التي تنظم في الطائف، مؤكدا أنهم يحرصون على تقديم الفلكور الذي تزخر به باكستان، مشيرا إلى أن مشاركتهم في الاحتفالات ينسيهم الغربة والابتعاد عن اسرهم يوم العيد. أما محمد طه فذكر أنه يتابع مشاركة الجالية المصرية في احتفالات العيد التي تقيمها أمانة الطائف، لافتا إلى أنه يجد المتعة والسرور وهو يرى أبناء وطنه يقدمون الفلكور المصري بمختلف أنواعها مثل اللعب بالشون وغيرها من الألعاب.واعتبر طه حضوره فعاليات العيد، يشعره أنه يعيش في وطنه، لاسيما أنه يلتفي فيها بكثير من أبناء جلدته، يتجاذبون أطراف وهموم الوطن، بعيدا عن أجواء العمل، معتبرا العيد فرصة لاعادة ترتيب الأوضاع والعودة للعمل بقوة وهمة، سائلا الله أن يعيده على الأمة وهي في تقدم وازدهار وخير وسلام. يذكر أن فعاليات أمانة الطائف احتفاء بالعيد تنظم على فترتين حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، بينما ستبدأ الفترة المسائية من الساعة 7.30 مساء إلى الساعة 9.30 مساء وهي مخصصة للاسرة والطفل ثم تبدأ الفعاليات المخصصة للعموم من الساعة 9.30 مساء إلى الساعة 12 ليلاً على مسابقات وعروض للفنون الشعبية والألعاب النارية ومسرح الطفل وغيرها من الفقرات الترويحية والترفيهية والمسابقات الثقافية مع توزيع جوائز وهدايا للمشاركين وتقديم حلوى العيد للحضور.