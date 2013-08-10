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العيد يشعل أسعار الكدادة

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العيد يشعل أسعار الكدادة العيد يشعل أسعار الكدادة

 عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

أشعلت إجازة عيد الفطر المبارك النقل «الكدادة» في الطائف، مع النقص الكبير في عدد السائقين الذين انشغلوا بالعيد مع أسرهم خارج المحافظة، وتجاوزت أسعار النقل إلى مكة المكرمة 70 ريالا للفرد الواحد بدلا من 25 ريالا في الأيام العادية، بينما ارتفعت الأسعار لداخل الأحياء إلى 30 ريالا بدلا من 10 ريالات.واعتبر العديد من السائقين هذه الأسعار موسما كغيرهم من المحلات التجارية والصوالين والمغاسل، والتي تجاوزت أسعارهم 100 ريال، مؤكدين أنهم يبحثون عن دخل لعدم وجود وظائف لدى الكثير منهم.وقال شفيق أكرم (باكستاني): قدمت من مكة المكرمة للعيد مع أقاربي في الطائف بمبلغ 110ريالات، بعد أن كنت استقل السيارة بـ30ريالا، ولكن السائقين يرفعون الأسعار دون النظر في ظروف الآخرين.

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