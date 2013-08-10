أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تفاعل كبير مع موقع احتفالات أعياد الشرقية

Google+ Print
تفاعل كبير مع موقع احتفالات أعياد الشرقية تفاعل كبير مع موقع احتفالات أعياد الشرقية

 محمد العبد الله (الدمام)

حقق الموقع الالكتروني الخاص باحتفالات الشرقية بالعيد تفاعلا كبيرا حيث وجد زواره المعلومات التي يحتاجونها في ما يتعلق بالانشطة بالفعاليات ومواعيدها بالاضافة الى المعلومات التي يحتاجونها حول حفل الاهالي والفعاليات المصاحبه له، وكانت غرفة الشرقية انشأت موقعا الكترونيا خاصا بهذه المناسبة لخدمة الاهالي وزوار المنطقة حتى يتمكنوا من الاطلاع على اخر الاخبار وتفاصيل ومواعيد الفعاليات على الرابط www.eidasharqia.com، بالاضافة الى حملة اعلامية على حسابات الغرفة في مواقع التواصل الاجتماعية في تويتر وفيس بوك، ويشهد الموقع تحديثا يوميا حيث يشمل الاخبار والصور الحديثة المتعلقة بالمناسبة تحت ادارة متخصصين تقنيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية