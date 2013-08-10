تفاعل كبير مع موقع احتفالات أعياد الشرقية

محمد العبد الله (الدمام)

حقق الموقع الالكتروني الخاص باحتفالات الشرقية بالعيد تفاعلا كبيرا حيث وجد زواره المعلومات التي يحتاجونها في ما يتعلق بالانشطة بالفعاليات ومواعيدها بالاضافة الى المعلومات التي يحتاجونها حول حفل الاهالي والفعاليات المصاحبه له، وكانت غرفة الشرقية انشأت موقعا الكترونيا خاصا بهذه المناسبة لخدمة الاهالي وزوار المنطقة حتى يتمكنوا من الاطلاع على اخر الاخبار وتفاصيل ومواعيد الفعاليات على الرابط www.eidasharqia.com، بالاضافة الى حملة اعلامية على حسابات الغرفة في مواقع التواصل الاجتماعية في تويتر وفيس بوك، ويشهد الموقع تحديثا يوميا حيث يشمل الاخبار والصور الحديثة المتعلقة بالمناسبة تحت ادارة متخصصين تقنيين.