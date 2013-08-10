إحصائية: 42 % من الأطفال فى الهند دون الخامسة يعانون من نقص الوزن

أظهرت إحصائية حديثة أن قرابة 42% من الأطفال دون سن الخامسة فى الهند يعانون من نقص فى الوزن يقع نحو 32,7% منهم فى المناطق الحضرية فى مقابل 45,6% فى المناطق الريفية.

وأوضحت " كريشنا تراث" وزيرة المرأة والطفل والتنمية فى الهند أن ما يقرب من 35% من الهنديات فى الفئة العمرية ما بين 15 إلى 49 عاما يعانين من نقص مزمن فى الطاقة الذى يتم قياسه كمؤشر لكتلة الجسم المنخفضة.

وتشير البيانات إلى أن النقص المزمن فى الطاقة كان حاضرا بنسبة 25% بين الهنديات فى الريف فى ما قبل 49,6% الهنديات فى الحضر.

وأضافت وزيرة المرأة والطفل والتنمية الهندية أن ميراث مشكلات سوء التغذية فى الهند معقد ومتعدد الأبعاد ويبدو أنه يتم توارثه من جيل إلى جيل ولا يمكن التغلب عليه بين ليلة وضحاها دون تكاتف كل الأطراف المعنية والجهود .

وتشمل الأسباب المساهمة فى زيادة حدة هذه المشكلة عدم كفاية الاستهلاك الغذائى والإصابة بالالتهابات المتكررة وعدم توافر المياه الصالحة للشرب وندرة المرافق الصحية المناسبة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الأمية خصوصا بين الهنديات وعدم حصول الفقراء على الرعاية الصحية المتكاملة اللازمة لهم.