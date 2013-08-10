«عكاظ» تشارك الأطفال فرحتهم بالعيد

عبدالمجيد الدويني (المدينة المنورة)

شاركت مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر عبر مكتبها في المدينة المنورة الأهالي والأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك، ووزعت على الصغار الهدايا والحلوى، وهنأتهم بحلول المناسبة السعيدة، سائلة الله أن يعيدها على الأمة الإسلامية سنين عديدة وأعواما مديدة وهي ترفل بالخير والتطور.وأعربت أنوار المطيري 11 سنة عن فرحتها الغامرة بالعيد، خصوصا وهي ترتدي الجديد، وتستقبل صديقاتها في منزلها مع شقيقاتها. وأكد نواف نامي 9 سنوات أنه ينتظر العيد بشوق ولهفة حتى يحتفل مع إخوته وأشقائه به، لافتا إلى أنه يحرص على زيارة أقاربه واستلام العيدية من والده وأهله، لينفقها في أماكن الترفيه.وقدم عدد من الصغار شكرهم لـ«عكاظ» على بادرتها، متمنين لكافة القائمين عليها والعاملين فيها دوام النجاح والازدهار.