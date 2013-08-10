استمرار تطبيق خطة العشر الأواخر حتى نهاية الإجازة

خالد الجابري (المدينة المنورة)

أصدر الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس تعليمات باستمرار تنفيذ خطة العشر الأواخر التي وضعتها الرئاسة في المدينة المنورة، حتى نهاية إجازة القطاعين الخاص والعام، لاستقبال الأعداد الكبيرة من زوار المسجد النبوي الشريف.وأوضح مدير العلاقات العامة في وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالواحد الحطاب أن الرئيس العام أصدر تعليمات باستمرار خطة العشر الأواخر في المدينة المنورة حتى نهاية إجازة القطاعين العام والخاص نظرا لتدفق الزوار على طيبة الطيبة بأعداد كبيرة وبكثافة، مشيرا إلى أن الشيخ الدكتور السديس حض وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف على الاستمرار في تقديم كافة الخدمات وفي أعلى مستوياتها حتى انتهاء الإجازة الرسمية ومغادرة الزوار المدينة المنورة.وبين الحطاب أن ثمانية ممرات وضعت في خدمة هؤلاء الزوار والتي تصب في داخل المسجد النبوي الشريف بحيث يسير الزائر من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه دون أن تتداخل الصفوف في بعضها أو يعيق حركة المشاه في هذه الممرات اضافة الى تنظيم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما من خلال الدخول من باب السلام والخروج من باب البقيع، وأيضا التفويج داخل الروضة الشريفة لإعطاء أكبر عدد من الزوار الفرصه لزيارة الروضة الشريفة بين كل صلاة والصلاة الأخرى. وأشار الحطاب إلى أن هذه الخدمة تقدم من خلال منظومة متكاملة يؤديها 2000 موظف على أربع ورديات لكل وردية 500 موظف وبالتعاون مع قوة أمن المسجد النبوي، كما يقوم هؤلاء الموظفون بتسهيل صلاة وزيارة كبار السن والعجزة.