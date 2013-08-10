ينبع تمتلك مكانة حضارية ومقومات للنهضة

أطلق فعاليات العيد في المحافظة.. السليم للأهالي:

نواف المزين (ينبع)

تعهد محافظ ينبع المهندس مساعد السليم لأهالي المحافظة ألا يرد أحدا منهم كبيرا كان أم صغيرا، مؤكدا أن ينبع جميلة بما فيها من روح الحب والألفة، ومقبلة على تحقيق كثير من طموحات الأهالي وتطلعاتهم.وخاطبهم خلال مشاركته الأهالي الاحتفال بالعيد البارحة الأولى بالقول: «ما أنا إلا فرد منكم أستقوي بدعم الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ثم بوقفتكم، وأضعف بعدم التوفيق وأضعف بتفرقنا واختلافنا، فتجمعنا في جميع المجالات هو ما سوف يعلي كلمة ينبع»، مشيرا إلى أن ينبع مصدر اهتمامهم، وهي مدينة تستحق أن يقدم لها الكثير من الجهد والعطاء.وذكر أن ينبع تمتلك مكانة حضارية وتاريخية عرفت منذ القدم، مشيرا لكونها تمتلك نماذج تجسد كل معاني الحب والطيبة والبساطة وهي نماذج لمسها في كثير من المواقع التي زارها يوم أمس الأول في جميع المواقع، ملمحا إلى أن ينبع تعيش عيدا مختلفا يتسم بالتطور. إثر ذلك كرم المحافظ الداعمين والجهات المشاركة، كما تسلم هدية تذكارية من رئيس بلدية ينبع الأستاذ محمد لطيف المحياوي بهذه المناسبة. وكان احتفال ينبع بالعيد انطلق البارحة الأولى في الكورنيش الشمالي بحضور الأهالي وعدد من الأعيان والمسؤولين، منهم وكيل محافظة ينبع علي الحمادي ومديرو الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية ورجال الأعمال وأعضاء المجلس البلدي.وألقى رجل الأعمال عبدالكريم الحمدي كلمة الأهالي قدم فيها أسمى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - وإلى الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية.وأكد على أن هذا اليوم تتجسد فيه صور التلاحم والوحدة والمحبة بين أبناء الوطن، معبرا عن شكره لمحافظ ينبع على دعمه ومشاركته في حفل أهالي المحافظة وكذلك الجهات الحكومية. عقب ذلك شاهد الحضور مشاركة الفنون الشعبية بلعبة العجل بقيادة عواد الهندي، ثم ألقي عدد من القصائد الشعرية.