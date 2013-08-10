فيصل بن سلمان يطلق فعاليات «عيد طيبة 34»

خالد الجابري، سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة حفل عيد الفطر المبارك لهذا العام البارحة الاولى، في الحديقة المركزية بحضور عدد من المسؤولين، وأعيان المجتمع والأهالي تحت شعار «عيد طيبة 34». واشتملت فعاليات الحفل على أوبريت تراثي إنشادي بعنوان «عيدي يا طيبة» وهو من كلمات الشاعر عبيد الدبيسي وأداه الفنان خالد عبدالرحمن وبمشاركة أكثر من 120 عضواً من أعضاء الفرق الشعبية.بينما بدأت فعاليات أمس بمسرحية بعنوان «مبتعثون في ورطة» وتعرض على مدى 3 أيام يشارك فيها الفنان عبدالإله السناني وبدر اللحيد ونايف فايز ومحمد الشدوخي على مسرح الأمير سلطان، كما عرضت مسرحية «جبا ياهووو» من إخراج بادي التميمي على مسرح النخيل.ونظمت أمسية شعرية للشاعر لافي الغيداني وخالد المري بخيمة عاصمة الثقافة بحديقة الملك فهد. بينما تنظم محاورة شعرية رابع أيام العيد لكل من الشاعر تركي الميزاني والشاعر راشد السحيمي والشاعر معتق العياضي بخيمة عاصمة الثقافة بحديقة الملك. وكان الأمير فيصل بن سلمان جال على أجنحة المأكولات الشعبية والحرف اليدوية المقامة بحديقة الملك فهد المركزية ضمن احتفالات أمانة المدينة بالعيدوقدم أمين المنطقة الدكتور خالد طاهر رئيس اللجنة العليا لاحتفالات أمانة المنطقة بعيد الفطر المبارك لمحة موجزة لسموه عن أبرز أجنحة المعرض التي اشتملت كذلك على معرض التصوير الضوئي وجناح الفن التشكيلي وما يتضمنه من موروث شعبي للمنطقة من خلال الصناعات والحرف اليدوية والأكلات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.وتابع سموه جولته على أركان الحرف اليدوية التي يشهدها مهرجان احتفالات أمانة المنطقة بعيد الفطر المبارك، وعبر سموه عن شكره وتقديره لجميع فرق العمل والمشاركين بفعاليات العيد على جهودهم وسعيهم الأكيد على إنجاح احتفالات (عيد طيبة 34)، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.