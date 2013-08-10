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متى يتم التدخل الجراحى لعلاج التهاب اللوزتين؟

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متى يتم التدخل الجراحى لعلاج التهاب اللوزتين؟ متى يتم التدخل الجراحى لعلاج التهاب اللوزتين؟

قد ينجم التهاب اللوزتين الحاد عن الفيروسات أو الجراثيم وسنقتصر فى حديثنا على لتهاب اللوزتين الجرثومى أو القيمى الذى ينجم فى 30% من الحالات عن الجراثيم العقدية وينجم فى 7% من الحالات عن جراثيم أخرى.

تقول د. نهى أبو الوفا، استشارى طب الأطفال بقصر العينى زميل الجمعية المصرية لطب الأطفال والمبسترين عضو الجمعية العربية للحساسية والمناعة ضخامة اللوزتين التى قد تكون أحياناً شديد مع وجود احمرار وبقع بيضاء تقيحية عليهما.

وأشارت نهى إلى أن الأعراض تظهر كالتالى:

- ألم فى الفم والحنجرة وصعوبة البلع.

- حرارة متوسطة الارتفاع وقد تشتد فى معظم الأحيان.

- ألم فى البطن وقد يؤدى إلى القىء.

- تورم واحمرار فى البلعوم واللوزتين والزائدة الأنفية.

- انتفاخ الغدد اللمفاوية ( تحت الفك).

- ألم فى المفاصل.

وعن العلاج تنصح نهى بتعطى الطفل المضاد الحيوى المناسب وفى حالة تكرار الالتهابات من 3 إلى 4 مرات سنويا لمدة سنتين متتاليتين أو أكثر من 6 مرات سنويا لمدة سنة واحدة، فينصح باستئصال اللوزتين.

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مصر 365