خبير ينصح بعدم الإفراط فى تناول الطعام بعد رمضان

نصح الدكتور علاء البلتاجى أستاذ الأغذية بضرورة التنوع فى اختيار الطعام بعد شهر رمضان، مؤكداً على أن ذلك التنوع يعد الوسيلة الصحية لحصول الجسم على جميع احتياجاته من العناصر الغذائية.

وطالب بعدم الإسراف فى الطعام، مرجعاً ذلك إلى أن المبالغة فى الطعام تعرض الجسم إلى اتساع الأوعية الدموية فى الجهاز الهضمى وتوجيه نشاط الدورة الدموية إلى هذا الجزء من الجسم لذلك يصاب الشخص بالصداع والغثيان بعد الإفطار مما يعرضه للإصابة بخمول شديد وانهيار ويرجع ذلك إلى كون الجسم ينتقل فجأة من النقيض إلى النقيض مما يحدث ارتباكا فى عملية تمثيل الخلية وفى إنتاج الطاقة.