"الذباب الطائر" أضراره وطرق علاجه

أرسل قارئ يقول أعانى منذ فترة قصيرة من رؤية أشياء غير حقيقة تطير أو ما يعرف باسم الذباب الطائر، فهل هناك علاج لذلك المرض؟

> تجيب الدكتورة دعاء يسرى، استشارى طب وجراحة العيون، تمتلئ العين بسائل لزج يشبه الهلام الذى ينشئ شكلها البيضاوى المميز، ويطلق على تلك المادة السائل الزجاجى، ومع التقدم فى العمر تقل تلك المادة ويتقلص السائل وتتشكل حصوات صغيرة من السائل الزجاجى.

وهذه الحصوات تلقى بظلال على شبكية العين، وتسبب ظهور الذباب الطائر فى المجال البصرى، وهى عادة ما تكون طبيعية وغير ضارة للإنسان.

> ويظهر الذباب الطائر على عدة هيئات أو أشكال فتظهر بشكل بقع، لفائف أو أسلاك تتحرك فى الفضاء، حتى عندما لا تتحرك العين وتكون أكثر وضوحا عند النظر إلى الضوء الشديد كالشمس مثلا ثم النظر إلى السماء وتكون منتشرة أكثر بين الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الشديد أو الأشخاص الذين خضعوا لبعض العمليات الجراحية بالعين.

إذا ظهر كثير من الذباب فجأة، هذا يعنى أن بعض الزجاجى انفصل عن شبكية العين، ففى بعض الأحيان يشير هذا إلى كسر فى شبكية العين، وإذا واجهت فقدان الرؤية المحيطة ورؤية ومضات من الضوء، فإن ذلك علامة على انفصال الشبكية، إذا لم يعالج ذلك، فيمكن أن يؤدى انفصال الشبكية إلى فقدان البصر.

ولعلاج تلك الحالة يجب فحص العين جيدا والتأكد من عدم وجود أى مشاكل أو ثقوب بالشبكية فى الطبيعى ننصح المريض بتجاهلها خاصة أنها لا تضر الرؤية الطبيعية للعين ولا خطورة منها ولا تضعف البصر إطلاقا.. أما إذا زاد عددها وأصبحت مزعجة للمريض فمن الممكن أن يتم إزالتها باستخدام الليزر الذى يصوب على هذه (الشعيرات) ويتم تفتيتها إلى أجزاء صغيرة جدا يقوم السائل الزجاجى بامتصاصها.. أما فى حالة ما إذا كان هناك ثقب فى الشبكية فيكون العلاج أيضا بالليزر للحم جوانب الثقب بالليزر لمنع حدوث انفصال شبكى.