ممارسة الرياضة تقضى على ترهل البطن بعد الولادة

تسأل قارئة: بطنى عقب الولادة أصبحت أعانى من ترهل فى منطقة البطن مع عدم القدرة على الرجوع لما كانت عليه، من قبل فهل بذلك أعانى من مرض ما؟

يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا: بعض النساء عقب الولادة يعود جلدهن كما كان من قبل والبعض الآخر لا يعود الجلد مرة أخرى لما كان عليه، وهذا يتوقف على عدة عوامل فكلما تقدم عمر المرأة انخفضت مرونة أو مطاطية الجلد، كما أن المرأة التى تمارس الرياضة تزيد قابليتها للتغلب على المشاكل التى تمر بها المرأة، كما أن العامل الوراثى له دور كبير فبعض العائلات لديهم القابلية أكثر فى المحافظة على جلودهم بعكس العائلات الأخرى.

كما أن مقدار الشد الذى يتعرض له الجلد يحدد مدى القدرة عل رجوع الجلد من عدمه لذا يمكن ممارسة التمارين الرياضية لتقوية الجلد، وعدم تعريضه لمشاكل محتملة فما يتحكم فى درجة شد الجلد هو ما يسمى بطبقة الأنسجة الضامة وبعض السيدات تغفل العناية بالجلد أثناء لولادة هذا ما يعرضها لمشاكل متكررة، لذا لابد من الحرص على المتابعة عند الطبيب مع الحصول على كافة الفيتامينات والأغذية لحماية الجلد.