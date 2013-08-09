سلسلة بشرية ضد التحرش في بنها

القليوبية – محمد عبد الحميد : الجمعة , 09 أغسطس 2013 22:47

نظم العشرات من أعضاء حركة تمرد بالقليوبية سلسلة بشرية ضد التحرش أمام قصر ثقافة بنها للتنديد بأعمال التحرش التى انتشرت بشكل ملحوظ فى عيد الفطرالمبارك .

ورفع المتظاهرون اللافتات المنددة بأعمال التحرش والمتحرشين ومنها "لا للتحرش" ، " أنا ضد التحرش"، " شباب مصر ضد التحرش"، "استرجل واحميها بدل ماتتحرش بيها" .

> وأكد المشاركون فى السلسلة البشرية رفضهم التام لأعمال التحرش والمتحرشين ، وأنهم سيتصدون لأعمال التحرش، مؤكدين أن شباب مصر لا يمكن أن يسمحوا بهذه الأفعال.