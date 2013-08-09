أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

سلسلة بشرية ضد التحرش في بنها

Google+ Print
سلسلة بشرية ضد التحرش في بنها سلسلة بشرية ضد التحرش في بنها
القليوبية – محمد عبد الحميد :
الجمعة , 09 أغسطس 2013 22:47

نظم العشرات من أعضاء حركة تمرد بالقليوبية سلسلة بشرية ضد التحرش أمام قصر ثقافة بنها للتنديد بأعمال التحرش التى انتشرت بشكل ملحوظ فى عيد الفطرالمبارك .

ورفع المتظاهرون اللافتات المنددة بأعمال التحرش والمتحرشين ومنها "لا للتحرش" ، " أنا ضد التحرش"، " شباب ضد التحرش"، "استرجل واحميها بدل ماتتحرش بيها" .
> وأكد المشاركون فى السلسلة البشرية رفضهم التام لأعمال التحرش والمتحرشين ، وأنهم سيتصدون لأعمال التحرش، مؤكدين أن شباب مصر لا يمكن أن يسمحوا بهذه الأفعال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط