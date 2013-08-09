أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

رئيس «الرقابة المالية»: حكومة الإخوان صوّرت عائدات «الصكوك» على أنها «جنات عدن»

  • مصر
  • 13
Google+ Print
رئيس «الرقابة المالية»: حكومة الإخوان صوّرت عائدات «الصكوك» على أنها «جنات عدن» رئيس «الرقابة المالية»: حكومة الإخوان صوّرت عائدات «الصكوك» على أنها «جنات عدن»
قال الدكتور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد، إن الصكوك إحدى أدوات التمويل، ولا تحتاج إلى قانون جديد، مشيرا إلى أنه تم التركيز عليها خلال الفترة الماضية بمبالغة شديدة وكأنها ستسهم فى جذب المليارات، على حد تعبيره. وأضاف «سامى» لـ«المصرى اليوم»: «كان من الطبيعى أن تتم إضافة الصكوك كمادة ضمن قانون سوق المال، خاصة أنها أداة تمويلية ليس أكثر، ولا تختلف عن المادة الخاصة بصناديق الاستثمار التى تم إلحاقها بالقانون ولم تثر اهتماما سوى فى وسط المتخصصين بالمجال»، مبديا اندهاشه مما وصفه بـ«الهالة» المصنوعة حول الصكوك وتشبيهها وكأنها «جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار»، موضحًا أن الصكوك أداة قد تفضلها بعض الشركات فى دول شرق آسيا، وكان لها دور فعال فى الاقتصاد التركى، وبالتالى لا مانع من تنفيذها بعد إعادة النظر فيها من جانب مجلس إدارة الهيئة. وتوقع رئيس هيئة الرقابة المالية تدفق الاستثمارات العربية خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة تذليل العقبات المتعلقة بالاستثمار، سواء بالنسبة للطاقة أو الأراضى، مشيرًا إلى أن هيئة الاستثمار سيكون عليها دور كبير خلال المرحلة المقبلة باعتبارها ممثلا عن المستثمر فى التنسيق مع جميع الجهات. فى سياق متصل، أكد تقرير بثته وكالة «رويترز» اتجاه المستثمرين العالميين إلى الشراء فى الشركات ذات الإدارة الرشيدة بأسواق الأسهم فى الشرق الأوسط، بغض النظر عن الأوضاع السياسية، ومنها تغيير النظام فى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط