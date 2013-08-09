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برشلونة قد لا يخوض مباراته في ماليزيا بسبب سوء أرضية الملعب

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برشلونة قد لا يخوض مباراته في ماليزيا بسبب سوء أرضية الملعب برشلونة قد لا يخوض مباراته في ماليزيا بسبب سوء أرضية الملعب

برشلونة، (إفي): أصبحت مباراة برشلونة أمام فريق من أفضل لاعبي ماليزيا مهدد بالالغاء، وذلك بعد اكتشاف مسؤولي الفريق الكتالوني أن الأرضية سيئة وقد تتسبب في إصابات للاعبين.

وتدرب البرسا اليوم تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني تاتا خيراردو مارتينو، في مران حضره ما يقرب من 10 آلاف مشجع، على الملعب الذي سيحتضن اللقاء، إلا أن أرضية الملعب لم تلق استحسان جميع أعضاء الفريق والجهاز الفني.

ولذلك طالب كل من نائب الرئيس للشئون الرياضية جوسيب ماريا بارتوميو والمدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا المسئولين بتغيير ملعب المباراة، حتى لا يتم تأجيل أو إلغاء المباراة.

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