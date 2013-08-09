العنزي: تقديم بيانات غير صحيحة يلغي تسجيل الطلاب الكويتيين في الجامعات المصرية

| القاهرة - من شادية الحصري |

> حذر رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة الدكتور فريح العنزي من إلغاء تسجيل الطلاب الكويتيين الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية لمن تقدم أكثر من مرة أو تقدم ببيانات أو مستندات غير صحيحة أو غير مكتملة، ولا يعد الترشح نهائيا بعد ظهور النتيجة المبدئية ولا يتم تنفيذه الا بعد تقدم الطالب بأوراقه الى الكلية أو المعهد الذي تم قبوله به مباشرة.> وفي ما يتعلق بالأوراق المطلوبة من طلبة الكويت للدراسة في مصر ، أشار العنزي في تصريحات لـ«الراي» أن الأوراق المطلوبة هي: «شهادة الثانوية، اضافة الى شهادة القدرات بالنسبة للثانوية وجواز سفر الطالب ساري العمل به واستمارة المعلومات». ويمنح المتقدم مهلة 3 أيام، بدءا من تاريخ تقدمه على الموقع لتعديل بياناته أو رغباته، بحيث تعد رغباته نهائية بدءا من بداية اليوم الرابع لتاريخ تقدمه، مشيرا الى أن فترة التقدم للعام الدراسي الجديد «2013-2014» تنتهي في 31 أغسطس الجاري.> وأضاف «تشمل الأوراق أصل الشهادة الدراسية وأصل جواز السفر، بالاضافة الى شهادة الميلاد وخطاب السفارة لمن تقدم عن طريقها وعدد (6) صور شخصية، ويقدم أبناء الأم المصرية ما يثبت ذلك، مع سداد الرسوم الخاصة بالتقدم ورسوم قدم المؤهل لأصحاب المؤهلات القديمة، حيث تقوم الجامعة بدورها بموافاة الادارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية بهذه الأوراق لمراجعتها تمهيدا لاستصدار الموافقة النهائية على القبول».> وذكر ان المتقدمين للكليات التي يستوجب القبول بها أداء اختبار في القدرات عليهم التقدم للكلية مباشرة لأداء هذا الاختبار، أما الطلاب الراغبون في أداء امتحان المسابقة المركزية لخريجي الدبلومات الفنية «3 - 5 سنوات» فعليهم التقدم لجامعة القاهرة مباشرة.> على جانب اخر هنأ العنزي نائب رئيس مجلس الوزراء للعدالة الاجتماعية وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى، لمناسبة توليه مهام منصبه الجديد في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، متمنيا تعزيز التعاون المثمر بين المكتب الثقافي والوزارة.

خميس: ننتظر رد «التعليم العالي»

> لحل مشكلة سكن الطالبات في مصر

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> القاهرة - من شادية الحصري:

>قال نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ناصر خميس، ان الاتحاد يسعى لحل مشكلة اغلاق سكن الطالبات في مصر.

> وأشار في تصريحات لـ «الراي»، الى أن رئيس المكتب الثقافي بالقاهرة الدكتور فريح العنزي، أرسل طلبا الى وكيل وزارة التعليم العالي راشد طلق النويهض، من أجل ايجاد بديل «لأخواتنا الطالبات الكويتيات اللاتي يدرسن في مصر، حتى يكون لديهن سكن آمن ومستقر وبيئة دراسية آمنة».

> ونوه الى التعاون بين اتحاد طلبة الكويت بمصر مع المعهد الوطني للتدريب ويشمل عرض خصومات للطلبة الكويتيين في مصر.