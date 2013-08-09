أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

العبدالله : القيادة السياسية تقدّر الدور البطولي لرجال الإطفاء

Google+ Print
العبدالله : القيادة السياسية تقدّر الدور البطولي لرجال الإطفاء العبدالله : القيادة السياسية تقدّر الدور البطولي لرجال الإطفاء

| كتب ناصر الفرحان |


> أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله اعتزاز القيادة السياسية بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الإطفاء بتقديم الغالي والنفيس لإنقاذ الآخرين.
> ونقل العبدالله خلال جولة على عدد من مراكز الإطفاء في أول أيام عيد الفطر للاستماع لتطلعات واحتياجات رجال الإطفاء حيث كان في استقباله مدير عام الادارة العامة للإطفاء بالإنابة العميد خالد المكراد تحيات وشكر القيادة السياسية بالبلاد للإطفائيين وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
> واشتملت جولة العبد الله على زيارة مركز إطفاء السالمية الجنوبي ومركز إطفاء مبارك الكبير للمواد الخطرة و مركز العمليات ومركز الإنقاذ الفني.
> من جهته، أعرب العميد خالد المكراد عن الشكر والتقدير للوزير العبدالله على هذه الجولة مؤكدا «ان هذه الزيارات ليست بغريبة عليه فقد لمسنا حرصه على توطيد علاقته مع إخوانه رجال الإطفاء والسعي إلى تحقيق مطالبهم وإحتياجاتهم وتوفير بيئة عمل جيدة لدعم دورهم الإنساني الذي يقومون به».
> ووجه المكراد تبريكاته بعيد الفطر السعيد للقيادة السياسية بالبلاد وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
> حضر اللقاء مدير إطفاء محافظة مبارك الكبير العقيد وليد الأنصاري ومدير إطفاء محافظة حولي العقيد محمد المحميد ورئيس مركز إطفاء مبارك الكبير للمواد الخطرة الرائد أحمد ناصر حيث قاموا بزيارة مركز إطفاء السالمية الجنوبي ومركز إطفاء مبارك الكبير للمواد الخطرة و مركز العمليات ومركز الإنقاذ الفني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية