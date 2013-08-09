العبدالله : القيادة السياسية تقدّر الدور البطولي لرجال الإطفاء

| كتب ناصر الفرحان |

> أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله اعتزاز القيادة السياسية بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الإطفاء بتقديم الغالي والنفيس لإنقاذ الآخرين.> ونقل العبدالله خلال جولة على عدد من مراكز الإطفاء في أول أيام عيد الفطر للاستماع لتطلعات واحتياجات رجال الإطفاء حيث كان في استقباله مدير عام الادارة العامة للإطفاء بالإنابة العميد خالد المكراد تحيات وشكر القيادة السياسية بالبلاد للإطفائيين وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.> واشتملت جولة العبد الله على زيارة مركز إطفاء السالمية الجنوبي ومركز إطفاء مبارك الكبير للمواد الخطرة و مركز العمليات ومركز الإنقاذ الفني.> من جهته، أعرب العميد خالد المكراد عن الشكر والتقدير للوزير العبدالله على هذه الجولة مؤكدا «ان هذه الزيارات ليست بغريبة عليه فقد لمسنا حرصه على توطيد علاقته مع إخوانه رجال الإطفاء والسعي إلى تحقيق مطالبهم وإحتياجاتهم وتوفير بيئة عمل جيدة لدعم دورهم الإنساني الذي يقومون به».> ووجه المكراد تبريكاته بعيد الفطر السعيد للقيادة السياسية بالبلاد وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.> حضر اللقاء مدير إطفاء محافظة مبارك الكبير العقيد وليد الأنصاري ومدير إطفاء محافظة حولي العقيد محمد المحميد ورئيس مركز إطفاء مبارك الكبير للمواد الخطرة الرائد أحمد ناصر حيث قاموا بزيارة مركز إطفاء السالمية الجنوبي ومركز إطفاء مبارك الكبير للمواد الخطرة و مركز العمليات ومركز الإنقاذ الفني.