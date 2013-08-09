الحلقة (30) من "صرخة روح": "آدم" يعلم علاقة "قيس" و"أحلام" ويهددهما بفضح أمرهما

كتب : أمل القاضي الجمعة 09-08-2013 19:13

في الحلقة الثلاثين من مسلسل "صرخة روح"، يقيم "قيس" علاقة مع "أحلام" والدة زوجته وتوافق هي على ذلك، لكنها تكتشف حمل ابنتها "بسمة"، وهو الأمر الذي يُغضب "قيس" ويقترح على "أحلام" الزواج والهرب خارج البلاد وطلاق "بسمة"، وهو ما ترفضه "أحلام" تمامًا معللة ذلك بأنها لا تريد إيذاء ابنتها.

وبالمصادفة، يعلم "آدم" بالعلاقة بين "أحلام وقيس"، عندما يسمع حديثهما سويًا بالعيادة المتواجدة أمامه، ويهددهما بفضح أمرهما، بينما يتفق "قيس" مع زوجته "بسمة" على إجهاض الحمل لوقت آخر.

يذكر أن الخماسية الأخيرة من مسلسل "صرخة روح"، والتي جاءت باسم "حب محرم"، من بطولة سوزان نجم الدين، وكندة حنا، وميلاد يوسف، ووضاح حلوم، وأحمد رافع، ونور رافع، قصة وسيناريو وحوار نادية الأحمر، ومن إخراج ناجي طعمي.