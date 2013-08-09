الحلقة (30) من "فرح ليلى": "ليلى" ترفض الزواج من "أدهم" وتجري عملية استئصال الورم

كتب : سهيلة حامد منذ 57 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة 30 من مسلسل "فرح ليلى" مزيجًا من الحزن والفرح، حيث بدأت الحلقة بتقديم أهل "ليلى" والدة أدهم العزاء له ولشقيقته، وسط بكاء من جانبهم، وبدأت ليلى تخفف عنه.

جدد "أدهم" طلب زواجه من "ليلى"، واعترفت ليلى لأدهم بحبها لكن العائق الذي يجعلها ترفض الزواج منه هو مرضها بالسرطان، لكنه أكد لها أنه يحبها، وغادرت "ليلى" الإسكندرية وعادت إلى منزلها.

وشهدت الحلقة خطوبة فتحي وهدى، وقررا أن تعيش "توحة" والدة هدى معهم في المنزل، نظرًا لمرضها.

نصحت الطبيبة المعالجة لـ"ليلى" قبل إجراء عملية استئصال الورم بالحب لأنه الأمر الذي يجعل نسبة شفائها أسرع، فيما طلبت منها ليلى ألا تخبر والدها وشقيقتها بالعملية.