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اغتيال الإعلامى عز الدين قوصاد ليبى فى بنغازى

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اغتيال الإعلامى عز الدين قوصاد ليبى فى بنغازى اغتيال الإعلامى عز الدين قوصاد ليبى فى بنغازى

تم اغتيال صحفى فى قناة تلفزيون ليبيا الحرة الجمعة فى بنغازى، شرق البلاد، الجمعة كما أعلن مصدر امنى لفرانس برس.

وقال المصدر الذى طلب عدم اسمه "قتل عز الدين قوصاد المذيع فى تلفزيون ليبيا الحرة برصاص مجهولين أطلقوا عليه النار بعد أن استقل سيارته التى كانت متوقفة أمام بنك للدم" فى بنغازى.

ووقع الحادث بعد صلاة الجمعة، كما أضاف هذا المصدر الذى لم يقدم المزيد من التفاصيل، وكان قوصاد وهو أساسا طبيب، عمل فى إذاعة المنارة اف ام قبل أن يلتحق بتلفزيون ليبيا الحرة، أول قناة خاصة تفتح بعد انتفاضة بنغازى، مهد الثورة التى أطاحت نظام القذافى عام 2011.

وقال صحافيون فى بنغازى لفرانس برس "كان يقدم برنامجا عن التنمية البشرية ولا علاقة له بالسياسة".
> وتعرضت وسائل إعلام وصحافيون فى ليبيا فى الأشهر الأخيرة لهجمات وحوادث خطف من قبل ميليشيات مسلحة ليبية.

وفى مايو الماضى نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بهذه الهجمات وأشارت إلى "اعتقالات تعسفية وهجمات وتهديدات خطيرة من قبل الميليشيات ضد الصحافيين وخاصة فى بنغازى لكن أيضا فى طرابلس وفى مدن أخرى" فى ليبيا.

وحتى الآن لم تنشئ السلطات الليبية جيشا أو شرطة محترفين ولم تتمكن من نزع سلاح مجموعات المقاتلين السابقين فى الثورة الليبية عام 2011 وحل هذه المجموعات.

وظهرت عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة فى ليبيا منذ سقوط القذافى الذى كان يحظر وسائل الإعلام الخاصة ويعاقب على أى انتقاد.

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مصر 365