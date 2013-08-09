اليوسف: «خفر السواحل» تحظى بالدعم الكامل والمتواصل من القيادات الأمنية

أشاد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف برجال خفر السواحل وجاهزيتهم ودورهم الحيوي في حماية السواحل الكويتية وتأمين سلامة مرتاديها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمراكز البحرية في اليوم الثاني من أيام عيد الفطر السعيد وقال ان «خفر السواحل» تحظى بالدعم الكامل والمتواصل من القيادات الأمنية للقيام بواجبها على أكمل وجه، معربا عن تقديره واعجابه بالاجراءات المتخذة في هذا الشأن، ومشيدا بتواجدهم على رأس عملهم بعيدا عن أهاليهم وذويهم في هذه المناسبة.

وبدأ اللواء الشيخ محمد اليوسف جولته للسواحل الشمالية والجنوبية استطلع خلالها مركز الخيران الساحلي، وجزيرة قاروة، وزيارة مركز جزيرة أم المرادم، وجزيرة وربة، ومركز الصبية الساحلي حيث كان في استقباله مسؤولو المركز وأثنى على الجهود المبذولة هناك في سبيل تأمين المراكز الحدودية البحرية وجاهزيتهم واستعدادهم لأي أعمال طارئة، مثمنا جهودهم في تأمين الحدود البحرية والمياه الإقليمية على مدار الساعة.

كما قام اللواء الشيخ اليوسف بزيارة إلى 310 رأس القيد وسواحل 50 بوية المرقة و313 زورق قصر السيف.