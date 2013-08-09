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الحلقة (28) من "آسيا": "سيف" يخبر "منى زكي" بموت "بحر"

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الحلقة (28) من "آسيا": "سيف" يخبر "منى زكي" بموت "بحر" الحلقة (28) من "آسيا": "سيف" يخبر "منى زكي" بموت "بحر"

كتب : ندى سامي منذ 55 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (28) من مسلسل "آسيا"، أن سيف ضابط المباحث يتصل بآسيا ويخبرها أن بحر لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في صدره، فانهارت وسقطت على الأرض لأنها خسرت الشخص الوحيد الذي تعرفه، حاول راجي أن يسألها ما بها ولكنها رفضت أن تبوح له.

في الزيارة الرابعة لطبيبتها النفسية، أخبرتها أنها ستكون آخر مرة تزورها فيها، لأنها حتى الآن لم تتذكر أي شيء، ولا تعلم مكان سليم ابنها، فطلبت منها أن تهدأ وأعطتها ورقة وقلم لكي ترسم وتخرج مشاعرها من خلالها، فيمكن أن تتحسن حالها لأنها ترفض الكلام.

طلبت آسيا من صديقتها منى أن تروي لها عن علاقتها براجي زوجها، وهل هي تعتقد أنها هربت أم حدث لها شيء، فأخبرتها منى أنها كانت لها شخصية متمردة وكثيرًا ما تخرج ولا تخبر أحدًا عن مكانها.

مسلسل "آسيا" من إخراج محمد بكير وتأليف عباس أبوالحسن، وبطولة منى زكي وهاني عادل وباسم سمرة وسيد رجب وسلوى محمد.

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