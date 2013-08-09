المتحدث العسكري: سماع صوت انفجارين غرب «الحدود الدولية» وجارٍ معرفة سببهما

أعلن المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، الجمعة، سماع صوت انفجارين بين العلامتين الدوليتين أرقام «10-11» غرب خط الحدود الدولية، بمنطقة العجرة. وأوضح «علي»، في صفحته على «فيس بوك»: «في تمام الساعة الرابعة والربع من عصر الجمعة، تم سماع صوت انفجارين بين العلامتين الدوليتين أرقام (10 – 11) غرب خط الحدود الدولية، بمسافة (3) كم بمنطقة العجرة». وشدد «علي»، في ختام رسالته، على أن عناصر القوات المسلحة تقوم حاليًا بتمشيط المنطقة المحيطة بموقع الانفجار، وأنه جارٍ اتخاذ كل الإجراءات بواسطة العناصر المتخصصة، للوقوف على أسباب الانفجار.

شبكةعيونالإخبارية

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