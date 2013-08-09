ضبط 39 فلسطينيا وسوريا أثناء محاولتهم السفر بطريقة غير شرعية لإيطاليا

النيابة تطالب تحريات الأمن الوطني حول الواقعة

كتب : هيثم الشيخ الجمعة 09-08-2013 15:53

تحفظت النيابة العامة، على جوزات سفر 39 شخصا "فلسطينين وسوريين"، وطالبت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لخروجهم من البلاد، عقب إحباط محاولتهم للسفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

كانت قوات حرس السواحل، بالتعاون مع جهة أمنية، تمكنوا من ضبط 39 فلسطينيا وسوريا، بينهم نساء وأطفال، أثناء محاولتهم استقلال مركب صيد بشاطئ الماكس، بغرض السفر خارج البلاد بطريقة غير شريعية.

وفر طاقم المركب فور علمهم بضبط راغبي السفر، تاركين المركب وتقوم جهات أمنية بمطاردتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، بإشراف عبد الجليل حماد، رئيس نيابة غرب، أن المضبوطين دخلوا إلى مصر عبر مطار القاهرة منذ شهر وتقابلوا مع أحد سماسرة الهجرة غير الشرعية، وعرض عليهم تفسيرهم خارج البلاد إلى دولة إيطاليا، مقابل مبلغ مالي 3100 دولار لكل منهم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين تركوا بلادهم هرباً من القتال والاضطرابات السياسية التي تشهدها.

وقالوا أمام النيابة، أنهم تعرضوا لعملية نصب من قبل أحد السماسرة، الذي وعدهم بتسفيرهم خارج البلاد.

وأمر محمد النويشي، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، إخلاء سبيل المتهمين، وتسليم جوازاتهم للجهة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجهم خارج البلاد.

كما طالبت النيابة بتحريات الأمن الوطني في الواقعة، وعلمت "الوطن" أن ضباط الأمن الوطني بدأوا بالفعل في التحقيق في الواقعة، وفحص أوراق المضبوطين قبل إرسالها للجهات الإدارية المختصة.

ورفض مصدر أمني الإفصاح عن نتائج التحقيق، وقال: "ما زالت التحقيقات جارية، ونقوم بفحص المضبوطين".