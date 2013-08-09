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مصدر أمني: إصابة ضابط شرطة و6 مجندين في اشتباكات الفيوم

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مصدر أمني: إصابة ضابط شرطة و6 مجندين في اشتباكات الفيوم مصدر أمني: إصابة ضابط شرطة و6 مجندين في اشتباكات الفيوم

كتب : ميشيل عبدالله منذ 42 دقيقة

وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين في محيط مديرية أمن الفيوم، بعد اقتراب مسيرة لقوى التحالف الإسلامي لدعم الشرعية، من المديرية، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز على المشاركين في المسيرة؛ لتفريقهم وطاردتهم بالقرب من مسجد دار المعلمين بحي النويري.

ورشق الإخوان، قوات الشرطة بالحجارة. وقال شهود عيان إن بعض المشاركين في المسيرة كانوا يطلقون الأعيرة النارية على أفراد الشرطة التي تتصدى لمسيرة الإخوان لمنعها من الوصول إلى مديرية الأمن.

وقال مصدر أمني، إن ضابط شرطة ونحو 6 مجندين أصيبوا في الاشتباكات، فيما قال مصدر طبي إن 4 أشخاص فقط أصيبوا في الاشتباكات.

في الوقت الذي امتلئت الشوارع المحيطة بمديرية أمن الفيوم وحي النويري بالحجارة التي كانت تستخدم في الاشتباكات بين الإخوان وقوات الأمن المركزي، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول المديرية وأغلقت الطريق المؤدي إليها من الجانبين لمواجهة أي محاولات لعناصر الجماعة من الاقتراب من المديرية، وفر المشاركون في المسيرة إلى منطقة قريبة من حي منشأة لطف الله.

كان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أعلن عن تنظيم مسيرات عقب صلاة الجمعة، من 4 مساجد، لتجوب شوارع الفيوم مطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي.

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