تجدد المناوشات بين مسلمى وأقباط قرية بنى أحمد بالمنيا

تجددت المناوشات بقرية بنى أحمد الشرقية بالمنيا بسبب شائعة جديدة عن اعتداء أقباط القرية على منزل أحد مسلمى القرية.

وترددت إشاعات منذ قليل عن احتراق منزل لأحد مسلمى القرية، مما دفع المسلمين إلى التوجه للمنزل والتجمع أمامه، وهو ما أدى إلى وجود حالة من الاستنفار الأمنى منعا لتجدد الاشتباكات داخل القرية.

وكانت قرية بنى أحمد الشرقية التابعة لمركز المنيا قد شهدت أحداث عنف بين مسلمين ومسيحيين بالقرية، وأسفرت عن إصابة 17 شخصا بينهم نقيب شرطة ومجندان، ويذكر أن قوات الأمن متواجدون داخل القرية، منذ اندلاع الاشتباكات الأسبوع الماضى.

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