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مصرع وإصابة 6أشخاص في حادث مروري بالبحر الأحمر

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مصرع وإصابة 6أشخاص في حادث مروري بالبحر الأحمر مصرع وإصابة 6أشخاص في حادث مروري بالبحر الأحمر
بوابة الوفد - متابعات:
منذ 1 ساعة 12 دقيقة

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون فى حادث مرورى على طريق الزعفرانة - الكريمات.

وكان مركز العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة البحرالأحمر قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد أنقلاب سيارة رقم 9856 بالكيلو20 بطريق الكريمات-الزعفرانة قرب دير الأنبا انطونيوس وانفجار الإطار الأمامى للسيارة .
> وأسفر الحادث عن مصرع عزت نمر 50عاما وولده ويدعى بولا عزت 15عاما وايهاب ميلاد 25عاما وإصابة ثلاثة آخرون وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي للعلاج وإيداع الجثث الثلاث مشرحة مستشفى راس غارب المركزي .
> وصرحت النيابة بدفن الجثث الثلاث لعدم وجود شبهة جنائية وتم انتداب مهندس فني من المرور لمعرفة ملابسات الحادث.

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