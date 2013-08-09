إنهاء حصار منزل شيعي بالشرقية

بوابة الوفد - متابعات: الجمعة , 09 أغسطس 2013 15:33

نجحت جهود إنهاء حصار مجموعة من المنتمين للتيارات السلفية بقرية "هربيط" مركز "أبوكبير" بالشرقية ، لمنزل شقيق القيادي الشيعي "حسن شحاتة" الذي قتل في أحداث قرية "أبو النمرس" بالجيزة .

وكان عدد من السلفيين قد حاصروا منزل "إسماعيل شحاتة" بغية طرده و أسرته من القرية ، رافضين بقاءه و ممارسة طقوسه الشيعية فيها .

> و أمام إصراره على عدم المغادرة ، كادت تحدث كارثة ، لولا تدخل العقلاء و الأجهزة الأمنية ، الذين تمكنوا من إنهاء الحصار ، و الاتفاق على عقد جلسة عرفية لحل تلك المشكلة .