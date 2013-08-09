محاضر ضد أصحاب مستودعات البوتاجاز المتلاعبة بالحصص المدعمة بقنا

أكد محي الدين عبد الفتاح مدير عام الرقابة التموينة بقنا : أنه تم تحرير محاضر فورية لعدد من أصحاب التوكيلات ومستودعات أسطوانات البوتاجاز لقيامهم بالتلاعب في صرف الحصص المدعمة من أسطوانات البوتاجاز .

أشارعبدالفتاح أن هذه المحاضر تاتى في إطار خطة المحافظة في مجال التموين، لضبط الأسعار ووصول الدعم لمستحقيه، وتكثيف الجهود لضبط المتلاعبين بالأسعار والغش التجارى، لتحقيق المكاسب المادية على حساب المواطنين.

وأوضح أنه تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عزت محمد عن مستودع البوتاجاز بقرية حجازة قلبي بمركز قوص لقيامه بصرف عدد 1000 أسطوانة منزلية وبيعها من فوق سيارات الشحن فى مناطق مجاورة بسعر 20 جنيه للأسطوانة ، بدون وجه حق والتباطؤ في تسليم الحصص لمستودعات أخرى فتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.