أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مواليد العيد ضاعفوا فرحة الآباء والأمهات

Google+ Print
مواليد العيد ضاعفوا فرحة الآباء والأمهات مواليد العيد ضاعفوا فرحة الآباء والأمهات

مع تباشير الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي واستعداد الأطفال والكبار باستقبال عيد الفطر السعيد في ذلك اليوم، كانت هناك افراح أخرى في مستشفيات وأقسام الولادة على مستوى الدولة، مئات الأطفال السعداء ولدوا في ذلك اليوم ليزيدوا من فرحة أسرهم ويرسموا البسمة على شفاه آبائهم بعد فترة طويلة من القلق والترقب.

وفي مستشفى الكورنيش بأبو ظبي كان أول المواليد الطفل آلبي ابرهام ايو لأسرة هندية وولد عند الساعة 12:13 وجاءت الطفلة المواطنة عشبة سلطان سيف القبيسي بعد مرور 4 ساعات تقريبا من تباشير يوم العيد، كما رزق المواطن حسن الحوسني بمولود "حسن" عند الساعة 5:05 فجرا، وولدت مولودة مواطنة "نادية منصور" عند الساعة 5:36 صباحا، فيما استقبلت اسرة هندية مولودها سيد حسين بعد مرور ساعتين و14 دقيقة من دخول اليوم الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية