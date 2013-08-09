مواليد العيد ضاعفوا فرحة الآباء والأمهات

مع تباشير الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي واستعداد الأطفال والكبار باستقبال عيد الفطر السعيد في ذلك اليوم، كانت هناك افراح أخرى في مستشفيات وأقسام الولادة على مستوى الدولة، مئات الأطفال السعداء ولدوا في ذلك اليوم ليزيدوا من فرحة أسرهم ويرسموا البسمة على شفاه آبائهم بعد فترة طويلة من القلق والترقب.

وفي مستشفى الكورنيش بأبو ظبي كان أول المواليد الطفل آلبي ابرهام ايو لأسرة هندية وولد عند الساعة 12:13 وجاءت الطفلة المواطنة عشبة سلطان سيف القبيسي بعد مرور 4 ساعات تقريبا من تباشير يوم العيد، كما رزق المواطن حسن الحوسني بمولود "حسن" عند الساعة 5:05 فجرا، وولدت مولودة مواطنة "نادية منصور" عند الساعة 5:36 صباحا، فيما استقبلت اسرة هندية مولودها سيد حسين بعد مرور ساعتين و14 دقيقة من دخول اليوم الجديد.