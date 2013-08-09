قوات الأمن التونسي تبدأ بفض اعتصام المجلس التأسيسي

أفادت شبكة سكاي نيوز عربية منذ قليل بأن قوات الأمن التونسي قد بدأت بفض الإعتصام المقام أمام المجلس التأسيسي.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن أعلنت الحكومة التونسية بإعطاء مهلة ساعة واحدة للمعتصمين لفض الإعتصام.

وتواجه تونس أعنف أزمة سياسية وأمنية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011 وأطلقت شرارة الانتفاضات العربية.

وتنظم المعارضة التي أغضبها اغتيال اثنين من قادتها وتشجعت بإطاحة مصر بالرئيس الإسلامي بدعم من الجيش احتجاجات حاشدة يوميا في محاولة للإطاحة بالحكومة وحل المجلس.

وجاءت هذه الخطوة قبل أسابيع من الموعد المقرر ان ينتهي فيه المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور وقانون الانتخابات الذي سيمكن تونس من إجراء انتخابات جديدة بحلول نهاية العام.