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الأحوال المدنية الليبية توقف مليون رقم وطنى بسبب تزوير الجنسية

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الأحوال المدنية الليبية توقف مليون رقم وطنى بسبب تزوير الجنسية الأحوال المدنية الليبية توقف مليون رقم وطنى بسبب تزوير الجنسية

أعلنت الأحوال المدنية الليبية أنها أرسلت تقارير سرية للمؤتمر الوطنى الليبى العام”البرلمان” بوجود تــزويـر وتلاعـب فــى الجنسية الليبية..موضحة أن هناك تهـديـدات تتعــرض لها الهوية الليبية.

وقال محمد بوكر رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية – فى تصريح صحفى له اليوم – أن إدارة المصلحة قامت بإيقاف مايقارب عن مليون رقم وطني بسبب التزوير والتلاعب فى الجنسية الليبية.

وقالت مصادر ليبية أن جهات مشبوهة تقوم حاليا بحملة شـرسـة على إدارة مصلحة الأحـوال لتشـويـة المصلحـة وإتهامها بأنها تهدر المال العام وغيرها من الإشاعات وتعتبر هذه الحملــة هي الخطة الثانية البديلة بعدما فشلت الخطة الاولى بمحاولة إغتيال رئيس المصلحة الدكتور محمد بوكر فى إثنتين من محاولات الإغتيال الفاشلة .

أ ش أ

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