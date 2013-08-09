عمرو دياب: "عيدنا في مصر" يجعلني أكثر إصراراً على قضائه بالساحل الشماليّ

النجم الهضبة عمرو دياب، بالتوازي مع مبادرة "سيدتي" "عيدنا في مصر"، اختار إجازة عيد الفطر موعداً لطرح ألبومه الجديد، الذي لم يفصح عن عنوانه بعد.

وكان الألبوم قد تأجّل طرحه، عدّة مرات، حيث قال: "إنّ المواطن العربيّ يحتاج إلى الطرب في حياته، خاصّة أنّ المشاكل المعقّدة تجعله في حالة مزعجة، ويحتاج إلى الترفيه".

وقال عمرو مؤكّداً: "أنا وعائلتي سوف نقضي عيد الفطر المبارك بالساحل الشماليّ، لأنّ الوقت موآتٍ لذلك. وأنا أدعو كلّ أسرة عربيّة ترغب في قضاء العيد بمصر إلى التوجّه مباشرة إلى أيّ خارطة ساحليّة بمصر، حيث حلاوة الجوّ وتنوّع الأدوات الترفيهيّة فيها تجعلنا نتشوّق للعودة إليها كلّ عام".

يضمّ ألبوم عمرو دياب ١٢ أغنية، وتعاون فيه مع عدد من الشعراء، من بينهم مجدي النجار وبهاء الدين محمد، فيما لحّن «دياب» بنفسه أربع أغانٍ من أغنيات الألبوم الذي تولى توزيعه الموسيقيان أسامة الهندي وعادل حقي.