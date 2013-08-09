أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 3 يشتبه فى انتمائهم لتنظيم القاعدة فى قصف جوى أمريكى باليمن

Google+ Print
مقتل 3 يشتبه فى انتمائهم لتنظيم القاعدة فى قصف جوى أمريكى باليمن مقتل 3 يشتبه فى انتمائهم لتنظيم القاعدة فى قصف جوى أمريكى باليمن

قال مسئول محلى إن طائرة أمريكية بدون طيار قتلت ثلاثة يشتبه أنهم من أعضاء تنظيم القاعدة فى شرق اليمن، فى ثالث هجوم خلال 24 ساعة إذ تكثف واشنطن جهودها للقضاء على فرع تنظيم القاعدة فى اليمن بعد تحذيرات فى الفترة الأخيرة من هجمات محتملة.

وقال المسئول إن الرجال الثلاثة كانوا داخل سيارة فى محافظة حضرموت فى منطقة جيل باوزير على مسافة 45 كيلومترا من المكلا عاصمة المحافظة مساء أمس الخميس، وقال اليمن الأربعاء الماضى، إنه أحبط مخططا لتنظيم القاعدة للسيطرة على المكلا وهى مدينة ساحلية مطلة على خليج عدن وعلى مرفأين لتصدير النفط والغاز.

وجاء ذلك بعد أن دفعت معلومات استخباراتية عن هجمات محتملة واشنطن إلى إغلاق مقار لبعثاتها الدبلوماسية فى عدة دول بالشرق الأوسط، كما اضطرت هذه المعلومات الولايات المتحدة وبريطانيا لإجلاء عاملين بسفارتيهما من اليمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365