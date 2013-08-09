مقتل 3 يشتبه فى انتمائهم لتنظيم القاعدة فى قصف جوى أمريكى باليمن

قال مسئول محلى إن طائرة أمريكية بدون طيار قتلت ثلاثة يشتبه أنهم من أعضاء تنظيم القاعدة فى شرق اليمن، فى ثالث هجوم خلال 24 ساعة إذ تكثف واشنطن جهودها للقضاء على فرع تنظيم القاعدة فى اليمن بعد تحذيرات فى الفترة الأخيرة من هجمات محتملة.

وقال المسئول إن الرجال الثلاثة كانوا داخل سيارة فى محافظة حضرموت فى منطقة جيل باوزير على مسافة 45 كيلومترا من المكلا عاصمة المحافظة مساء أمس الخميس، وقال اليمن الأربعاء الماضى، إنه أحبط مخططا لتنظيم القاعدة للسيطرة على المكلا وهى مدينة ساحلية مطلة على خليج عدن وعلى مرفأين لتصدير النفط والغاز.

وجاء ذلك بعد أن دفعت معلومات استخباراتية عن هجمات محتملة واشنطن إلى إغلاق مقار لبعثاتها الدبلوماسية فى عدة دول بالشرق الأوسط، كما اضطرت هذه المعلومات الولايات المتحدة وبريطانيا لإجلاء عاملين بسفارتيهما من اليمن.