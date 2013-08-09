الدفاع المدني ينشر فرق التدخل السريع

عمرو سلام «جدة»

استكملت إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة استعداداتها وترتيباتها لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة تدابير الدفاع المدني بمحافظة جدة لعيد الفطر المبارك، لمواجهة أي طارئ ــ لا سمح الله ـــ وذلك بمتابعة من مدير الدفاع المدني بمحافظة العميد سالم المطرفي.وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني العقيد سعيد سرحان، أن عددا من الوحدات ودوريات السلامة تتمركز في عدت المواقع، حيث تحظى بعدد كبير من الزوار وأهالي مدينة جدة خاصة في أيام عيد الفطر المبارك، إضافة للمراكز الثابتة.وقال العقيد سرحان، إن دوريات السلامة ستواصل عملها في متابعة مدن الألعاب الترفيهية، وذلك للتأكد من عدم وجود مخالفات لاشتراطات السلامة، مما يسبب خطرا كبيرا على الأرواح وإزالة أي مخالفات قد تؤثر على إجراءات السلامة، أو مباشرة فرق الدفاع المدني لمهامها في حالات الطوارئ، والوقوف لأي تجاوزات لاستغلال زيادة عدد الزوار في التحايل على اشتراطات السلامة. واشار إلى أنه تم نشر عدد من وحدات التدخل السريع وفرق الإطفاء وفرق الإنقاذ والإسعاف بمنطقتي السقالة على كورنيش جدة، وكذلك المنطقة الواقعة جنوب الحمراء بالقرب من حرس لحدود، والتي تقرر أن تقام فيها الألعاب النارية التي تشرف عليها الجهات المختصة،