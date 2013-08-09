مركز القلب يحتفل مع المرضى بالعيد

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

نقل مدير عام مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة الدكتور أسامة بن أحمد عامودي تحيات وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة للمرضى المنومين وذويهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقدم عامودي خلال حفل المعايدة الذي أقيم بالمركز صباح أول أيام عيد الفطر، هدايا للمرضى وذويهم، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي ضمن برامج تعزيز الروابط الاجتماعية التي يشرف عليها قسم الخدمة الاجتماعية بالمركز.ورافق عامودي خلال زيارة المعايدة مدير الأقسام الطبية الدكتور صالح الغامدي والمدير المناوب صالح الدبيسي والمساعد للتشغيل والصيانة بالنيابة المهندس محمد محروس ومسؤول العلاقات العامة الأستاذ سهل حمزة.